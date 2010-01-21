Нетрезвый пассажир поезда «Минск-Гомель» сообщил о минировании

Эвакуировано более 300 человек.

Ложный звонок о минировании стал причиной остановки поезда «Минск-Гомель». Накануне в половине шестого вечера к проводнику обратился нетрезвый мужчина и сообщил, что вагон заминирован.

Поезд остановился на станции «Красный берег», где пассажиры всех 15 вагонов были эвакуированы. Паники не было. Более 300 человек разместили в зале ожидания и служебных помещениях железнодорожного вокзала. Взрывное устройство обнаружено не было, и через три часа поезд отправился в Гомель. По данному факту возбуждено уголовное дело. Подозреваемый, оказавшийся стрелком гомельской военизированной охраны, задержан. С ним работает милиция.