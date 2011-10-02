Несколько районов Минска остались без света и горячей воды

Электричество пропало в половине девятого утра 2 октября. Причиной стала авария на линии электропередач. Из-за этого произошло отключение подстанции Подлесная, и, как следствие, всех ее потребителей. Электричества не было в районе Золотой Горки, на улицах Гикало, Козлова, Захарова, на Востоке, в Зеленом Луге и в районе Дражни.

В результате не работали три водонасосные станции, магазины, трамваи и троллейбусы. Светофоры моргали в режиме ожидания. Из-за этого на центральных улицах города образовались пробки. Неполадки быстро устранили и уже менее, чем через 4 часа электроснабжение на подстанции было восстановлено.

В проблемной зоне оказалось и несколько больниц и важных соцобъектов. Все они были оперативно подключены к электричеству и это никак не отразилось на нормальной работе этих учреждений, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Виталий Дембовский, пресс-секретарь Минского городского управления МЧС:

При помощи генераторов запитали 1-ю больницу, детский дом №4. А также холодильные установки 6-й больницы, где хранится плазма крови. Электричество появилось и в реанимационном и операционном отделении детского хирургического центра, где в тот момент находилось 10 детей, четверо из которых в тяжелом состоянии.