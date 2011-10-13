Несколько человек убиты в салоне красоты в курортном городке

Стрелявший - бывший муж одной из сотрудниц салона. По одной из озвученных версий, он поссорился с кем-то из посетителей парикмахерской. Также вероятно, что причиной его поступка стали семейные проблемы.

В поселке Сил-Бич недалеко от Лос-Анджелеса преступник застрелил человека на автостоянке около парикмахерской, а потом зашел в здание и открыл огонь по сотрудникам и клиентам. Шесть человек скончались на месте преступления. Еще двое умерли от полученных ранений позже в больнице. Выжить удалось лишь одному человеку, однако врачи оценивают его состояние как критическое.

Преступник задержан. Во время обыска автомобиля полицейские обнаружили целый арсенал оружия. Кроме того, в карманах задержанного нашли заряженные магазины, а на его теле был надет бронежилет.

Ранее, 5 октября, в этом же штате во время инструктажа по технике безопасности полицейский открыл огонь по своим коллегам из пистолета и винтовки. В результате два человека погибли и шесть были тяжело ранены.