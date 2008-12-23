Непростые погодные условия осложняют дорожную обстановку

Так, сегодня утром в столице на пересечении улиц Мельникайте и Гвардейской произошла авария. Виновник – водитель Тайоты, который не уступил дорогу автомобилю Опель. На этот раз обошлось без пострадавших, а потому движение было быстро восстановлено. Однако, за прошедшие сутки только в Минской области произошло 4 ДТП, в которых двое погибли и три человека травмированы. ГАИ призывает всех участников дорожного движения быть предельно внимательными.