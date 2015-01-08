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Непотушенная сигарета стала причиной крупного пожара в Солигорске

08 января 2015 15:02
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Новости Беларуси. Крупный пожар ликвидирован в Солигорске. Возгорание возникло в одной из квартир жилого дома. Задымлена была вся площадка восьмого этажа. Сотрудников МЧС вызвали соседи. Они и сообщили, что в квартире еще находились люди. Из задымленного помещения спасли двух человек — мужчину и женщину. Они госпитализированы. Эвакуировать пришлось и соседей.

Огнем повреждены диван и потолок в квартире. Причина пожара — непотушенная сигарета одного из ее хозяев, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

# происшествия # Пожар в доме # Фотофакт

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