Непотушенная сигарета стала причиной крупного пожара в Солигорске

Новости Беларуси. Крупный пожар ликвидирован в Солигорске. Возгорание возникло в одной из квартир жилого дома. Задымлена была вся площадка восьмого этажа. Сотрудников МЧС вызвали соседи. Они и сообщили, что в квартире еще находились люди. Из задымленного помещения спасли двух человек — мужчину и женщину. Они госпитализированы. Эвакуировать пришлось и соседей.

Огнем повреждены диван и потолок в квартире. Причина пожара — непотушенная сигарета одного из ее хозяев, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.