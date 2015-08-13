Непогода в Могилеве: около десятка автомобилей повредили упавшие деревья, затоплены целые улицы

Новости Беларуси. Разгул стихии. После продолжительной жары Могилёв 13 августа второй день подряд парализован сильными ливнями. На улицах остановлено движение транспорта. Шквалистый ветер срывал крыши, валил деревья, рушил рекламные щиты. Повреждено не менее десятка автомобилей. Только за несколько часов на город вылилась месячная норма осадков.

Непогода заставила серьезно поволноваться директора могилевского кинотеатра «Родина». Шквалистый ветер, говорит Наталия Воробьева, был настолько сильным, что за считанные секунды снес вентиляционную шахту с крыши здания.

Наталия Воробьева, директор:

Была задета вентиляционная шахта. Для безопасности зрителей сеанс был отменен. Восстановительные работы уже произведены. Кинотеатр работает у нас в прежнем режиме.

Непогода на своем пути сметала все подряд. Около десятка автомобилей повредили упавшие деревья. Несколько домов остались без кровли. Больше всего пострадали жильцы этого частного дома в районе Подгорной. Повреждена крыша, выбиты стекла, кирпичный фронтон и деревянные перекрытия рухнули прямо внутрь строения.

Ирина Недобоева, СТВ:

Всего за несколько часов в Могилеве выпало 60 мм осадков — при том, что месячная норма составляет около 75. Порывы ветра достигали 20 метров в секунду. Ураган вырывал с корнем деревья, срывал крыши домов. Так непогода поорудовала в Могилеве вчера, 12 августа. А сегодня, прямо во время съемок нас накрыла новая волна — шквалистый ветер и сильный ливень.

С такими бурными потоками воды городские ливневки просто не справлялись — затопленными оказались целые улицы.

Непогода подбросила работы и инспекторам ГАИ. Перекрывать пришлось целые улицы.

Владимир Сахаров, старший инспектор дорожной службы ГАИ УВД Могилевского облисполкома:

Затопило под мостом, ливневки не работают. Поэтому ограничивали движение для удобства водителей — для сохранения транспортных средств.

По словам могилевчан, таких «капризов» природы город давно не видал.

Масштабы разрушений, причиненные сегодняшней непогодой еще предстоит подсчитать, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.