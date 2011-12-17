Непогода в Европе. В Швейцарии из-за поваленной ветром ели с рельсов сошел пассажирский поезд. Ранения получили 4 человека

Новости Европы. В международном аэропорту Цюриха отменены более 120 авиарейсов. Транспортный коллапс на дорогах германской земли Тюрингия вызвали снегопады. С задержками работает аэропорт Франкфурта.

На юге и юго-западе Франции двое суток бушует шторм. Без электричества все еще остаются около 200 тысяч человек.

Непогода добралась и до Польши. Этой ночью на республику обрушился штормовой ветер скоростью до 140 километров в час. Несколько населенных пунктов, включая популярный курорт Закопане, остались без света.

Сейчас энергетики ликвидируют последствия аварии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.