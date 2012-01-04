Непогода в Европе. На юг Великобритании обрушился мощный шторм. Несколько человек погибли, десятки пострадали

Сильным ветром, порывы которого достигали 160 км/ч, повреждены линии электропередачи. Без света остались сотни тысяч жителей.

Непростая ситуация в Шотландии: не ходят поезда, перекрыты мосты, на дорогах увеличилось число аварий. Из-за ливневых дождей власти объявили об угрозе наводнений. Реки выходят из берегов, затоплены автомагистрали. Экстренные службы работают в авральном режиме.

Ближе к ночи циклон дошел и до континентальной Европы. В Бельгии проливные дожди сопровождались шквалистым ветром. Серьезные повреждения получили несколько зданий. Жильцов пришлось эвакуировать.

В Нидерландах объявлено штормовое предупреждение. Экстренные службы переведены на усиленный режим работы. Всего за пару часов уровень воды в реках достиг критической отметки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

К непогоде готовятся и жители Дании. Из-за плохих погодных условий автомобили выстроились в гигантские пробки. Местные власти просят водителей по возможности не садиться за руль.