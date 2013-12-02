Непогода в Беларуси: без света – почти 130 населенных пунктов, сорваны рекламные щиты, повалены деревья

Новости Беларуси. Из-за сильного ветра нет электроснабжения почти в 130 населенных пунктах Витебской области. Произошли отключения в основном из-за того, что на линии электропередачи падали деревья. Сейчас ведут восстановительные работы.

Есть отключения также в Минской области.

Последствия сильного ветра устраняют в Минской области. По оперативной информации МЧС, в столичном регионе за сутки без света остались полсотни населенных пунктов. В большинстве случаев, энергетики оперативно восстановили электроснабжение. Во многих районах области порывы ветра достигали 20 метров в секунду.

В Березинске стихия повредила крышу одной из молочно-товарных ферм, а в Логойском районе пострадало одно здание. Дорожники с утра вывели технику на основные магистрали области. В первую очередь противогололедными реагентами обрабатывали мосты и путепроводы. К счастью, серьезных аварии, по данным оперативных служб, не зафиксировано, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Последствия ветра ощутили и минчане. Сорванные рекламные щиты, поваленные деревья и заборы, разрушенные остановки. По словам очевидцев, у троллейбусов сбивало штанги.

Порывы ветра 2 декабря достигают 15-20 метров в секунду. Также отмечаются кратковременные метели. Сойдет на нет стихия на большей части Беларуси к вечеру.

На отдельных участках дорог образуется гололедица. Дорожные службы обрабатывают противоголеледными материалами трассы, мосты. Наибольшее число техники задействовано в Минской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

2 декабря утром ураган прошелся по Минску. Разгулялся вихрь ненадолго, впрочем, и пары часов хватило для того, чтобы непогоду запомнили. Сорванные рекламные щиты, поваленные деревья и заборы, разрушенные остановки. По словам очевидцев, у троллейбусов прямо во время движения сбивало штанги. Много хлопот ненастная погода доставила и автомобилистам.

Не прошел испытания на прочность и фасад здания на улице Немига. Порыв сильного ветра сорвал одну из плит и обрушил ее прямо на тротуар. К счастью, пешеходы вовремя заметили угрозу. Под удар стихии попало и праздничное убранство города. Так, возле одного из столичных магазинов перед порывами ветра не устояла новогодняя ёлка. К слову, синоптики обещают, что уже 3 декабря погода улучшится.

К слову, температурные аномалии почувствовали и сотрудники СТВ, а также наши коллеги со 2-го национального канала. Здание на Коммунистической, 6, где расположены телевизионные студии, в эти минуты осталось без отопления. Как нам сообщили, в минских тепловых сетях, в данным момент проводятся работы по восстановлению теплоснабжения. Завершить их обещали до 23 00, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.