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Непогода в Беларуси: 14 апреля в Минске дерево упало на авто

14 апреля 2015 14:19
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Новости Беларуси. Сильный ветер снова идёт в Беларусь. Накануне от непогоды пострадало 149 населённых пунктов.  Аварийные бригады завершают восстановительные работы. Пострадавших нет. Сорванные крыши домов и хозяйственных строений, поваленные деревья — результат разгула стихии.

В новом микрорайоне Добруша обрушилась стена кирпичной многоэтажки. Причины произошедшего выясняются. Дом сдан в эксплуатацию всего несколько лет назад, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Оранжевый уровень опасности объявлен и сегодня, 14 апреля. Так, буквально час назад ветер вновь наследил в Минске. На улице Якуба Коласа во дворе жилого дома  на автомобиль упало дерево.

Непогода в Беларуси: 14 апреля в Минске дерево упало на авто-1

Очевидец:
Вчера был сильный ураган. Дерево сильно раскачивалось, наклонялось. И сегодня в районе 11 часов оно упало на машину. Счастье, что не повышибало окна и не развалило дом. 

Непогода в Беларуси: 14 апреля в Минске дерево упало на авто-4

# происшествия # Погода в Беларуси

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