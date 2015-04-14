Непогода в Беларуси: 14 апреля в Минске дерево упало на авто

Новости Беларуси. Сильный ветер снова идёт в Беларусь. Накануне от непогоды пострадало 149 населённых пунктов. Аварийные бригады завершают восстановительные работы. Пострадавших нет. Сорванные крыши домов и хозяйственных строений, поваленные деревья — результат разгула стихии.

В новом микрорайоне Добруша обрушилась стена кирпичной многоэтажки. Причины произошедшего выясняются. Дом сдан в эксплуатацию всего несколько лет назад, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Оранжевый уровень опасности объявлен и сегодня, 14 апреля. Так, буквально час назад ветер вновь наследил в Минске. На улице Якуба Коласа во дворе жилого дома на автомобиль упало дерево.