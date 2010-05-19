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Непогода продолжает испытывать европейцев

19 мая 2010 09:15
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Самая сложная обстановка – на юге Польши. В Кракове уровень воды в Висле превысил критическую отметку. В зоне затопления – музей Освенцим. Экспонаты и архивные документы срочно готовят к эвакуации.

Число погибших выросло до пяти человек, среди жертв – 8-летний ребенок. Метеорологи прогнозируют, что проливные дожди на юге страны будут идти еще несколько дней.

Еще большее усиление ливней синоптики предсказывают и в Болгарии уже пострадавшей от разгула стихии. А в чешской Моравии вода начинает постепенно спадать.

# происшествия # Природные катаклизмы # Наводнение # Фотофакт

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