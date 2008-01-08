Непогода осложнила жизнь во всех частях света

Курорты США и Болгарии засыпало снегом. Сотни домов остались без электричества. Скоростные магистрали Европы превратились в каток. На дорогах - тысячи аварий. Северный циклон принес морозы и снегопады даже в Иран и Марокко. В американском штате Юта рейсовый автобус сорвался с дороги и перевернулся. Семеро пассажиров погибли, несколько десятков оказались в больнице.



В Индии от переохлаждения погибли 90 человек. По прогнозам метеорологов, холода продержатся еще несколько дней. Большинство трагических случаев зафиксировано на юге страны. За последние две недели там замерзли 38 человек.



А в Баку минувшей ночью зарегистрирована самая низкая температура за последние 100 лет - почти минус девять градусов мороза.