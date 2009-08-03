Необычный способ провезти контрабанду зафиксирован на белорусской границе

Белорусские пограничники удивились невиданной фантазии украинского нарушителя. Их внимание привлек более чем странный вид мужчины, который пытался пересечь границу.

Пассажир иномарки, кстати, без кондиционера, был одет явно не по погоде и буквально задыхался от жары. При досмотре на нарушителе оказалось 16 трусов. Внушительный арсенал нижнего белья скрывали ещё четыре спортивных костюма и трое брюк. Как заявили в Госпогранкомитете, гражданин Украины раздет и привлечён к административной ответственности.

– Гражданин привлёк внимание своим видом, одет был явно не по сезону. Как выяснилось при досмотре, на нём были три спортивных костюма, несколько пар брюк и предметы нижнего белья. Таким способом гражданин Украины, пассажир машины «Фиат» через пункт таможенного досмотра «Верхний Теребежев» хотел провезти на территорию РБ контрабандный трикотаж, – рассказал СТВ пресс-секретарь государственного пограничного комитета Республики Беларусь Александр ТИЩЕНКО.