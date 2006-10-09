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Необдуманный поступок привел к печальным последствиям:

09 октября 2006 10:40
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Прокуратура Партизанского района Минска возбудила уголовное дело по факту распыления газа из аэрозольного баллончика в столичной средней школе №69. Об этом сообщили в ГУВД Мингорисполкома.Дело возбуждено по статье 339 <Хулиганство> Уголовного кодекса Республики Беларусь. Напомним, в минувшую пятницу десятиклассник взял из сумочки одноклассницы газовый баллончик <Шок> и распылил его в холле учебного заведения. В результате 26 учеников с признаками отравления были отправлены в больницу.
# происшествия

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