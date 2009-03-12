Немецкий школьник, расстрелявший 15 человек, покончил с собой

В Германии – траур по жертвам трагедии, которая произошла накануне неподалеку от Штутгарта. 17-летний выпускник школы Тим Кретчмер расстрелял 15 человек, в основном девушек и женщин. Целился подросток в голову. В ходе столкновения с полицией покончил с собой. По данным следствия, пистолет молодой человек взял у отца. Семья Кретчмер на законных основаниях держала дома 15 единиц оружия. Мотивы преступления пока не ясны. Сегодня в стране приспущены флаги. В церквях безостановочно идут поминальные службы. К воротам учебного заведения всю ночь люди несли цветы и зажигали свечи.