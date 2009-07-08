Немецкая полиция задержала пьяного барсука

Полицейский наряд в немецком Госларе в ночь на 8 июля выехал по срочному вызову, причиной которого стал пьяный барсук, улегшийся посередине проезжей части.

Водитель, проезжавший по дороге, подумал, что животное сбил автомобиль, и уведомил полицию. Однако, как установили полицейские, барсук был здоров, но пьян до такой степени, что не мог идти.

На крики полицейских он не реагировал и никакого страха при приближении людей тоже не испытывал. Представителям правопорядка удалось установить причину опьянения.

Как оказалось, барсук наелся перезрелых вишен с росшего неподалеку дерева. В желудке животного ягоды забродили, превратившись в алкоголь, и барсук захмелел. В итоге с помощью метлы его согнали с шоссе и оставили отсыпаться на близлежащем лугу, передает БЕЛТА.