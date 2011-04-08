Нелегальный канал контрабанды табачных изделий пресекли на белорусской границе

Нелегальный канал контрабанды табачных изделий пресекли белорусские правоохранители совместно с литовскими и российскими коллегами.

В ходе операции изъято более 12,5 млн штук сигарет. Стоимость задержанного товара, который шел транзитом из России через нашу страну в Прибалтику, превысила миллиард рублей. По оперативной информации, организатором контрабандных поставок была группа минчан, которым помогали подельники из России и Литвы, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Александр Евсюков, заместитель начальника Управления ГУБЭП МВД Республики Беларусь:

В последующем в ходе отработки информации были обнаружены еще два склада под Минском, на которых также было обнаружено большое количество табачных изделий.

В результате проведенной операции была изъята половина табачных изделий, в свою очередь изъятых из нелегального оборота органами внутренних дел.