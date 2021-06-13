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Нелегальных мигрантов задержали белорусские пограничники. Это пятеро граждан Ирака

13 июня 2021 12:18
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Новости Беларуси. Очередная группа нелегальных мигрантов задержана белорусскими пограничниками, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Нелегальных мигрантов задержали белорусские пограничники. Это пятеро граждан Ирака-1

Пятеро граждан Ирака, в том числе несовершеннолетний подросток, пытались незаконно попасть в Литву. Нарушителей задержали в Вороновском районе. Сейчас в отношении задержанных начат административный процесс. До выяснения всех обстоятельств они помещены в ИВС.

Нелегальных мигрантов задержали белорусские пограничники. Это пятеро граждан Ирака-4

В последнее время Госпогранкомитет отмечает значительный рост мигрантов, незаконно следующих в страны Евросоюза. В частности, на границе с Литвой число задержанных возросло практически в 20 раз.

# Государственная граница Беларуси # происшествия # Фотофакт

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