Нелегальных мигрантов задержали белорусские пограничники. Это пятеро граждан Ирака

Новости Беларуси. Очередная группа нелегальных мигрантов задержана белорусскими пограничниками, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Очередная группа нелегальных мигрантов задержана белорусскими пограничниками, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Пятеро граждан Ирака, в том числе несовершеннолетний подросток, пытались незаконно попасть в Литву. Нарушителей задержали в Вороновском районе. Сейчас в отношении задержанных начат административный процесс. До выяснения всех обстоятельств они помещены в ИВС.
В последнее время Госпогранкомитет отмечает значительный рост мигрантов, незаконно следующих в страны Евросоюза. В частности, на границе с Литвой число задержанных возросло практически в 20 раз.