Нелегальных мигрантов задержали белорусские пограничники. Это пятеро граждан Ирака

Пятеро граждан Ирака, в том числе несовершеннолетний подросток, пытались незаконно попасть в Литву. Нарушителей задержали в Вороновском районе. Сейчас в отношении задержанных начат административный процесс. До выяснения всех обстоятельств они помещены в ИВС.