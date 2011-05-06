Прямой эфир

Неконтролируемую утечку радиоактивной воды с АЭС в Японии ликвидировали

06 мая 2011 08:16
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Об этом объявила компания-оператор станции. Специалистам удалось закачать полторы тысячи литров так называемого жидкого стекла и другого химического вещества в пролом и щели в одном из бетонных колодцев дренажной системы станции.Ранее их безуспешно пытались забетонировать или перекрыть с помощью специального абсорбента. Уровень радиации в воде, которая вытекала в океан, в сотни раз превышал предельную норму, которую человек может получить в час, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».
# происшествия # Техногенные катастрофы

Другие новости рубрики

Все новости
Из-за загрязнения авиатоплива главный израильский аэропорт приостановил вылеты
06 мая 2011 08:09

Из-за загрязнения авиатоплива главный израильский аэропорт приостановил вылеты

05 мая 2011 17:38

В витебской школе обнаружен целый арсенал незарегистрированных боеприпасов: 14 мин, снаряд и более 3 тысяч патронов

05 мая 2011 12:32

В России стремительно растет площадь лесных пожаров, только в Забайкалье за сутки она увеличилась вдвое