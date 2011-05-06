Неконтролируемую утечку радиоактивной воды с АЭС в Японии ликвидировали

В витебской школе обнаружен целый арсенал незарегистрированных боеприпасов: 14 мин, снаряд и более 3 тысяч патронов

По поручению Президента масштабный мониторинг деятельности организаций промышленности и образования проводится по всей стране. Первые результаты проверки не заставили себя ждать в Витебске. 35-ю школу обследовали от чердака до подвала. Оказалось, в этом учебном заведении ненадлежащим образом хранился целый арсенал боеприпасов.