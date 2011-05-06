Неконтролируемую утечку радиоактивной воды с АЭС в Японии ликвидировали

Об этом объявила компания-оператор станции. Специалистам удалось закачать полторы тысячи литров так называемого жидкого стекла и другого химического вещества в пролом и щели в одном из бетонных колодцев дренажной системы станции.Ранее их безуспешно пытались забетонировать или перекрыть с помощью специального абсорбента. Уровень радиации в воде, которая вытекала в океан, в сотни раз превышал предельную норму, которую человек может получить в час, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение»
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