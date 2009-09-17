Неизвестный открыл стрельбу в школе

17 сентября утром неизвестный открыл стрельбу в одной из школ южной германской федеральной земли Бавария и ранил по меньшей мере четырех учеников.

Инцидент произошел в городе Ансбах. Полиция оцепила здание школы, преступник был задержан. Все обстоятельства случившегося и количество раненых уточняются. По предварительным данным, пострадавшие ученики ранены легко и их жизни ничего не угрожает. Все остальные учащиеся и преподаватели были в срочном порядке эвакуированы.

Полиция пока не может с точностью сказать, идет ли речь о так называемом шутинге - попытке устроить массовое убийство - подобном тому, который произошел в марте этого года в школе Вининдена, когда 17-летний ученик Тим Кречмер застрелил 15 человек, передает БЕЛТА.