Неизвестный открыл огонь по ученикам старшей школы в Детройте

Погиб 16-ти-летний подросток, еще четверо получили ранения. По словам очевидцев, мужчина вышел из автомобиля и стал стрелять по школьникам из автомата. На месте преступления найдено, по меньшей мере, семь гильз. Ведётся расследование, по последней информации, полиции уже известно имя преступника. В городе объявлен траур.



Выстрелы в учебных заведениях США стали раздаваться достаточно часто. Так в феврале нынешнего года 27-летний студент университета Иллинойса открыл стрельбу в лекционном зале, где находились около 140 человек. Тогда погибли пятеро подростков, еще 15 человек получили ранения.