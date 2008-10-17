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Неизвестный открыл огонь по ученикам старшей школы в Детройте

17 октября 2008 07:45
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Погиб 16-ти-летний подросток, еще четверо получили ранения. По словам очевидцев, мужчина вышел из автомобиля и стал стрелять по школьникам из автомата. На месте преступления найдено, по меньшей мере, семь гильз. Ведётся расследование, по последней информации, полиции уже известно имя преступника. В городе объявлен траур.

Выстрелы в учебных заведениях США стали раздаваться достаточно часто. Так в феврале нынешнего года 27-летний студент университета Иллинойса открыл стрельбу в лекционном зале, где находились около 140 человек. Тогда погибли пятеро подростков, еще 15 человек получили ранения.
# происшествия

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