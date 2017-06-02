Неизвестные взломали банкомат в Ивановском районе: возбуждено уголовно дело

Новости Беларуси. Обстоятельства хищения крупной суммы денег из банкомата выясняют следователи. Неизвестные взломали устройство в деревне Лясковичи Ивановского района, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Факт кражи был обнаружен, когда в банк поступили данные о прекращении работы банкомата.

Прибывшие на место сотрудники учреждения обнаружили повреждения корпуса. В настоящий момент на месте происшествия работает следственно-оперативная группа и сотрудники Государственного комитета судебных экспертиз. Сумма похищенного не называется. Однако уголовное дело возбуждено по статье «Кража, совершенная в крупном размере».