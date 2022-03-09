Неизвестные пытались подорвать консульство Беларуси в Италии. Видео

Теракт произошел ранним утром 9 марта. На видеокадрах отчетливо видно, как двое мужчин подошли к зданию загранучреждения с неизвестными предметами в руках.

Как выяснится позже, это были самодельные взрывные устройства, одно из них не сработало. Взрыв другого произошел вблизи газовой трубы. К счастью, никто не пострадал. А вот одну из стен и окно придется ремонтировать. Итальянская полиция проводит экспертизу на месте происшествия.