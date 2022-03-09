Прямой эфир

Неизвестные пытались подорвать консульство Беларуси в Италии. Видео

09 марта 2022 16:29
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Факт атаки на посольство Беларуси в Италии. Неизвестные пытались подорвать консульство нашей страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Неизвестные пытались подорвать консульство Беларуси в Италии. Видео-1

Теракт произошел ранним утром 9 марта. На видеокадрах отчетливо видно, как двое мужчин подошли к зданию загранучреждения с неизвестными предметами в руках.

Неизвестные пытались подорвать консульство Беларуси в Италии. Видео-4

Как выяснится позже, это были самодельные взрывные устройства, одно из них не сработало. Взрыв другого произошел вблизи газовой трубы. К счастью, никто не пострадал. А вот одну из стен и окно придется ремонтировать. Итальянская полиция проводит экспертизу на месте происшествия.

Неизвестные пытались подорвать консульство Беларуси в Италии. Видео-7

После ЧП консульство находится под усиленной охраной.

# Теракт # происшествия # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
На МКАД столкнулись сразу пять автомобилей
03 марта 2022 17:13

На МКАД столкнулись сразу пять автомобилей

В Минском районе погиб водитель Kia – отбойник насквозь пробил машину
02 марта 2022 14:19

В Минском районе погиб водитель Kia – отбойник насквозь пробил машину

Такси на проспекте Независимости врезалось в светофор. Пострадавших нет
01 марта 2022 15:20

Такси на проспекте Независимости врезалось в светофор. Пострадавших нет