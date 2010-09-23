Неизвестные подкинули колбу с тремя килограммами ртути на завод в Рогачеве

На Рогачевском заводе железобетонных изделий во время погрузочно–разгрузочные работ рабочие обнаружили раздавленную колбу с тремя килограммами рути, лежавшую между формами, которые используются для заливки железобетонных плит. Часть ртути пролилась на поверхность железобетонной плиты.

Пресс–служба Гомельского областного управления МЧС:

Площадь загрязнения не превысила 0,5 квадратного метра. Прибывшие к месту находки спасатели оперативно провели демеркуризационные работы и вывезли ртуть с предприятия.



Правоохранительные органы проводят проверку, пишет «СБ».