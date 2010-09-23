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Неизвестные подкинули колбу с тремя килограммами ртути на завод в Рогачеве

23 сентября 2010 06:57
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На Рогачевском заводе железобетонных изделий во время погрузочно–разгрузочные работ рабочие обнаружили раздавленную колбу с тремя килограммами рути, лежавшую между формами, которые используются для заливки железобетонных плит. Часть ртути пролилась на поверхность железобетонной плиты.

Пресс–служба Гомельского областного управления МЧС:
Площадь загрязнения не превысила 0,5 квадратного метра. Прибывшие к месту находки спасатели оперативно провели демеркуризационные работы и вывезли ртуть с предприятия.

Правоохранительные органы проводят проверку, пишет «СБ».

# происшествия # Ртуть

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