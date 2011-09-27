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Неизвестные ограбили полицейских во время застолья, утащив у них табельное оружие, кошельки и мобильники

27 сентября 2011 12:26
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Инцидент произошел в Сочи. По версии следствия, инспекторов ППС обворовали прямо в доме одного из них.

Утащить табельно оружие удалось благодаря тому, что один из стражей порядка на время застолья оставил оба пистолета Макарова и боеприпасы к ним на тумбочке в прихожей. Пока полицейские распивали спиртное, с тумбочки пропали их сотовые телефоны, портмоне и оружие.

Приехавшая на место происшествия оперативная группа нашла кобуру от пистолетов и пустой кошелек недалеко от дома.

По одной из главных версий, оружие украла и продала жена одного из копов.

Замолчать дело не удалось, сотрудников ППС уволили из полиции, так же в отношении них возбуждено уголовное дело по статье «Халатность», сообщает ctv.by.

# происшествия

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