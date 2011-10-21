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Неизвестные обокрали Дом быта на проспекте Независимости

21 октября 2011 18:59
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Злоумышленники сломали решетку и через окно забрались в здание. На первом этаже преступники сбили дверные замки, вскрыли сейфы, обыскали кассы, но денег нигде не нашли.

Для достижения цели налетчики даже попытались разбить стену в фотоателье. Поиски продолжили на втором этаже, однако, ювелирный отдел оказался на сигнализации и это спугнуло воров, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Анна Чиж-Литаш, пресс-офицер Партизанского РУВД:
После этого они опять спустились вниз, вернулись в парикмахерскую и нашли 600 тыс. руб. Именно это и стало их единственной добычей. На данный момент в отношении неизвестных возбуждено уголовное дело за кражу, производятся розыскные мероприятия по установлению пресутпников.

# происшествия

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