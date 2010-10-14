Неизвестные грабят минчан, представляясь врачами или социальными работниками и сотрудниками «Мингаза»

С начала текущего года в столице зарегистрированы 35 подобных краж. Четыре подобных преступления сотрудникам милиции удалось раскрыть.

Излюбленными районами воров стали Советский, Московский, Первомайский и Октябрьский. Чаще всего, чтобы проникнуть в квартиру, преступники назывались медицинскими или социальными работниками, сотрудниками предприятия «Мингаз». Все потерпевшие – люди пенсионного возраста.

Последняя подобная кража произошла в Заводском районе. Злоумышленница под видом медработника вошла в квартиру 73-летней минчанки, проживающей на улице Голодеда, и украла 500.000 рублей. Пенсионерка обнаружила пропажу своих сбережений спустя несколько часов после ухода «доброжелательницы» и поспешила обратиться за помощью в правоохранительные органы.

Сотрудники милиции советуют гражданам не впускать в дом посторонних людей, звонить в коммунальные службы, службу социального обеспечения и уточнять, направляли ли они специалистов; требовать у соцработников документы. Если незнакомые люди начинают уговаривать впустить их в дом, необходимо попросить помощи по номеру 102. Когда в доме уже находятся посторонние, не следует оставлять без присмотра место, где спрятаны деньги или ценные вещи, пишет агентство «Минск-Новости».