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Нефть добралась до всех штатов, побережье которых омывается водами Мексиканского залива

06 июля 2010 09:36
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В США утечка нефти из аварийной скважины наносит ущерб всем штатам, побережье которых омывается водами Мексиканского залива. Нефтяные комки обнаружили уже у берегов Техаса.

Однако специалисты также предполагают, что сырье могло занести какое-то судно. Британская компания BP продолжает усилия по ликвидации утечки. В зоне экологической катастрофы сейчас работает огромный танкер «Кит» – переоборудованный для сбора нефти с водной поверхности.

Тем временем туристический бизнес на побережье несет значительные убытки. Кроме того, десятки тысяч людей остались без работы.

# происшествия # Фотофакт

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