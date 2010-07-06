Нефть добралась до всех штатов, побережье которых омывается водами Мексиканского залива

В США утечка нефти из аварийной скважины наносит ущерб всем штатам, побережье которых омывается водами Мексиканского залива. Нефтяные комки обнаружили уже у берегов Техаса.

Однако специалисты также предполагают, что сырье могло занести какое-то судно. Британская компания BP продолжает усилия по ликвидации утечки. В зоне экологической катастрофы сейчас работает огромный танкер «Кит» – переоборудованный для сбора нефти с водной поверхности.

Тем временем туристический бизнес на побережье несет значительные убытки. Кроме того, десятки тысяч людей остались без работы.