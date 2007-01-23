Недалеко от Вильнюса обнаружен артиллерийский снаряд с ядовитым газом

Во время очистки пруда в одном из коллективных садов Тракайского района рабочие нашли сильно проржавевший артиллерийский снаряд. После взрыва сапёры почувствовали необычный запах. Срочно вызванная химическая служба установила, что снаряд был заправлен смертоносным газом ипритом. Впервые его применили во время первой мировой войны. Большое количество ядовитых снарядов осталось и после второй мировой. Многие из них затоплены в Балтийском море, что представляет большую угрозу экологии Балтии. В Литве ядовитый снаряд был найден впервые. По счастливой случайности во время взрыва стояла безветренная погода, поэтому вреда людям и окружающей среде не причинено.