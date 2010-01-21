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Небывалые снежные бури в Китае привели к гибели людей

21 января 2010 10:15
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На Китай обрушились невиданные морозы и снежные бури.Есть погибшие и пострадавшие. Остановлено движение на ряде автомагистралей. Из занесенных снегом автомобилей спасатели уже освободили около двух тысяч человек, но ситуация по-прежнему сложная. В горных районах Китая сугробы достигают двухметровой высоты. Повреждены около ста тысяч домов. Скованы льдом и рыболовецкие суда – промысел фактически остановлен. Синоптики говорят, что эта самая холодная зима за последние 30 лет.
# происшествия

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