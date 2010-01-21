Небывалые снежные бури в Китае привели к гибели людей

На Китай обрушились невиданные морозы и снежные бури.Есть погибшие и пострадавшие. Остановлено движение на ряде автомагистралей. Из занесенных снегом автомобилей спасатели уже освободили около двух тысяч человек, но ситуация по-прежнему сложная. В горных районах Китая сугробы достигают двухметровой высоты. Повреждены около ста тысяч домов. Скованы льдом и рыболовецкие суда – промысел фактически остановлен. Синоптики говорят, что эта самая холодная зима за последние 30 лет.