Небывалые ливни затопили сразу несколько регионов Старого Света

Под большую воду ушли отдельные районы Польши, Болгарии, Чехии и Венгрии. Шесть человек погибли, тысячи продолжают эвакуировать и в эти минуты. Под угрозой оказался курортный сезон — ненастье отправило под воду сразу несколько отелей. Погода подмочила репутацию и в Минске. Таких дождей, что прошли над столицей в эти дни, по словам синоптиков не было пять лет.

То, что природа подложила Европе климатическую свинью, прочувствовали сразу в нескольких странах Старого Света. Пока в Польше еще верят в лучшее и укрепляют дома дамбами ручной работы, в Венгрии многим спасать уже нечего.

Джозеф Василько:

Сколько живу, такого не помню. Из-за этого наводнения я лишился всего имущества. А мой гараж вообще ушел под воду почти на полтора метра.

Из-за большой воды многие населенные пункты превратились в зону погодного отчуждения. В Чехии, Венгрии, Польше, Болгарии эвакуируют тысячи человек. Автомагистрали затоплены, кое-где нарушено даже железнодорожное сообщение. Ущерб от стихии уже исчисляется миллионами евро.

Из-за мокрого настроения под угрозой срыва в некоторых регионах оказался и курортный сезон. К примеру, в Болгарии сразу несколько отелей ушли под воду, знаменитую Майорку затопило еще с начала мая, а в фестивальных Каннах главной премьерой оказался потоп и ветер в 100 километров в час.

В Минске ситуация, конечно, не как на Лазурном берегу, но вода на отдельных улицах устроила свою красную дорожку. Вот только останавливаются здесь не для того, чтобы улыбнуться фотографам, а чтобы потом не плакать над дорогой обувью. Ведь пройтись здесь на высоких шпильках едва ли рискнули бы даже мировые звезды.

Таких майских ливней в Минске не было уже пять лет. И синоптики говорят, что раньше пятницы суше не станет. Зато столичные туроператоры репутацию нынешнего сезона подмоченной пока не называют. Тем более, что и на Европу пока не сезон.

Ирина Круглякова, начальник отдела продаж туристической компании:

Чехия, Венгрия обычно популярны в период школьных весенних или осенних каникул. Дискомфорта мы не испытываем. У нас, во всяком случае, ни одного отказа не было.

Из-за наводнения в Европе погибли уже шесть человек. И ученые предрекают миру потоп совсем иного, планетарного, масштаба. По некоторым гипотезам, последней каплей стал тот самый неутихающий исландский вулкан и ледник, который как раз из-за него тает. Правда, такую перспективу нам обещают как минимум через несколько десятков лет.