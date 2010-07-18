Небывалая жара вызвала пожары в Греции

Огонь наступает на столицу. Стихия бушует возле городов Каламос, Лаврион и Марафон.

Из опасной зоны эвакуированы два детских лагеря и несколько деревень. Одни жители покидают свои дома, другие, наоборот, пытаются спасти их от огня. Справиться с пожарами крайне сложно — мешает сильный ветер. Для борьбы со стихией мобилизованы все силы и средства.

На помощь грекам сегодня утром вылетели и белорусские спасатели. Вертолёт Ми-26 будет тушить лесные пожары. Беспосадочный перелёт займёт весь световой день. Пункт назначения — Салоники. Уже завтра борт заступит на дежурство. В греческом небе 18 наших авиаторов проведут более двух месяцев.

Ещё один борт белорусского МЧС — Ми-8 сейчас работает в Турции. В последние дни обстановка с лесными пожарами в этой стране также осложнилась. К слову, белорусские спасатели оказывают помощь Турции и Греции уже не первый год.

Александр Шамко, заместитель министра по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь:

Тушение пожаров в Греции и Турции в горных условиях является одной из сложных задач. И интенсивность полетов, и те задачи, которые ставятся, говорят о том, что только подготовленные экипажи, сплоченные коллективы могут выполнять и решать эти задачи.