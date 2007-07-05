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Небезопасный извоз

05 июля 2007 17:20
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Разбойное нападение на таксиста совершено в Бресте.

Поздно вечером молодая пара попросила отвезти их в одну из ближайших деревень района. Во время поездки между пассажирами и водителям завязалась драка. Таксист с двумя ножевыми ранениями доставлен в областную больницу.  Преступники задержаны и дают показания.

Больной поступил в больницу с диагнозом проникающее ножевое ранение грудной клетки с повреждением жизненно важных органов. Была проведена экстренная операция, кровотечение остановлено.
На место происшествия сразу  выехала  следственно-оперативная группа. Со слов пострадавшего был составлен фоторобот.

Восемнадцатилетнюю жительницу Бреста и девятнадцатилетнего уроженца Кобрина правоохранители задержали на одной из общественных остановок областного центра. Сейчас они находятся в изоляторе временного содержания.

По предварительной версии молодые люди совершили нападение на таксиста с целью завладения транспортным средством.  Истинные причины случившегося еще предстоит установить следствию.

# происшествия

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