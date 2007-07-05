Небезопасный извоз

Разбойное нападение на таксиста совершено в Бресте.

Поздно вечером молодая пара попросила отвезти их в одну из ближайших деревень района. Во время поездки между пассажирами и водителям завязалась драка. Таксист с двумя ножевыми ранениями доставлен в областную больницу. Преступники задержаны и дают показания.



Больной поступил в больницу с диагнозом проникающее ножевое ранение грудной клетки с повреждением жизненно важных органов. Была проведена экстренная операция, кровотечение остановлено.

На место происшествия сразу выехала следственно-оперативная группа. Со слов пострадавшего был составлен фоторобот.

Восемнадцатилетнюю жительницу Бреста и девятнадцатилетнего уроженца Кобрина правоохранители задержали на одной из общественных остановок областного центра. Сейчас они находятся в изоляторе временного содержания.

По предварительной версии молодые люди совершили нападение на таксиста с целью завладения транспортным средством. Истинные причины случившегося еще предстоит установить следствию.

