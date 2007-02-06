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Не ходите по тонкому льду!

06 февраля 2007 15:07
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6 февраля в Жабинковском районе сотрудники МЧС спасли двух рыбаков, провалившихся под лёд. Третий выбрался на берег самостоятельно. ЧП произошло на искусственном водоёме деревни Озяты. Любители зимней рыбалки были в 20 метрах от берега, когда лёд под ними треснул. Проезжавший мимо озера тракторист местного сельхозпредприятия, вызвал помощь тонущим рыбакам. Он и сообщил о происшествии на местный спасательный пост. Уже через три минуты спасатели прибыли на водоем и вытянули пострадавших на берег.
# происшествия

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