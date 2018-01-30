Прямой эфир

Названа предполагаемая причина пожара в Лидском районе, в котором погибла семья

30 января 2018 09:05
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Семья погибла на пожаре в Лидском районе.

По информации МЧС, трагедия произошла ночью 30 января. Возгорание произошло в четырехквартирном доме на втором этаже.

Спасателям о пожаре сообщили соседи. По их словам, в подъезде было сильное задымление, загорелся диван на лестничной площадке. Дверь в соседскую квартиру была приоткрыта, но невозможно было войти туда.

Названа предполагаемая причина пожара в Лидском районе, в котором погибла семья-1

Фото: МЧС

Сотрудники МЧС обнаружили в квартире без сознания семью из трех человек: 61-летнего мужчину, его 56-летнюю жену и 31-летнего сына.

Реанимационные мероприятия оказались тщетными. Пострадавшие скончались.

Названа предполагаемая причина пожара в Лидском районе, в котором погибла семья-4

Фото: МЧС

Огонь уничтожил диван на лестничной площадке, закоптил стены, потолок в подъезде и квартире.

Одна из рассматриваемых причин пожара – неосторожность при курении.

Названа предполагаемая причина пожара в Лидском районе, в котором погибла семья-7

Фото: МЧС

Проводится проверка. Назначен ряд экспертиз, которые помогут установить обстоятельства трагедии.

В начале января страшный пожар произошел под Борисовом.

В горевшем доме обнаружили тела пяти мужчин – здесь подробнее.

# происшествия # Пожар # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
В Гродно водитель учреждения соцобслуживания находился за рулем пьяным
30 января 2018 08:10

В Гродно водитель учреждения соцобслуживания находился за рулем пьяным

Пожар в Лидском районе: погибли пожилые супруги и их 30-летний сын
30 января 2018 07:53

Пожар в Лидском районе: погибли пожилые супруги и их 30-летний сын

Пробка в районе метро «Пушкинская» в Минске парализовала движение на несколько часов
30 января 2018 07:37

Пробка в районе метро «Пушкинская» в Минске парализовала движение на несколько часов