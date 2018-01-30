Названа предполагаемая причина пожара в Лидском районе, в котором погибла семья
Новости Беларуси. Семья погибла на пожаре в Лидском районе.
По информации МЧС, трагедия произошла ночью 30 января. Возгорание произошло в четырехквартирном доме на втором этаже.
Спасателям о пожаре сообщили соседи. По их словам, в подъезде было сильное задымление, загорелся диван на лестничной площадке. Дверь в соседскую квартиру была приоткрыта, но невозможно было войти туда.
Сотрудники МЧС обнаружили в квартире без сознания семью из трех человек: 61-летнего мужчину, его 56-летнюю жену и 31-летнего сына.
Реанимационные мероприятия оказались тщетными. Пострадавшие скончались.
Огонь уничтожил диван на лестничной площадке, закоптил стены, потолок в подъезде и квартире.
Одна из рассматриваемых причин пожара – неосторожность при курении.
Проводится проверка. Назначен ряд экспертиз, которые помогут установить обстоятельства трагедии.
В начале января страшный пожар произошел под Борисовом.
В горевшем доме обнаружили тела пяти мужчин – здесь подробнее.