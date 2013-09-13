Назойливый папарацци на велосипеде сбил актрису Николь Кидман

Новости США. Неприятный инцидент произошел вчера в Нью-Йорке, возле одной из гостиниц. Папарацци в прямом смысле этого слова сбил с ног оскароносную актрису.

Фотограф Карл Ву так спешил за эксклюзивными снимками, что не сумел справиться с велосипедом и врезался в Кидман. Актриса упала на тротуар и повредила лодыжку. Со слов очевидцев, ярости Николь не было предела. С помощью охранников она благополучно добралась до своего номера в отеле. И теперь собирается подать на фотографа в суд.

Судя по всему, Карла Ву ждут долгие судебные разбирательства. Уже точно известно, что молодому человеку сначала предстоит заплатить штраф за езду по тротуару на велосипеде.

В гонке за эксклюзивным интервью и фото в Голливуде соперничают десятки журналистов и папарацци. И далеко не всегда слежка за кумиром заканчивается благополучно. Папарацци, который попытался сфотографировать актрису Линдси Лохан оказался на больничной койке после того, как знаменитость придавила его своим автомобилем. Выяснить отношения с назойливым папарацци пыталась и Бритни Спирс. Девушка напросилась на фотографа с зонтом и разбила стекло его автомобиля.

В объектив папарацци, как голливудские звезды, в трениках и полинявшей футболке никогда не попадётся 66-летний дед Казимир. Знакомый многим минчанам, он всегда любил эпатировать публику, а недавно решил стать модным диджеем. Драйвовый, улётный, кажется, нереальный, и уж точно нереально крутой. Его бороде позавидовал бы сказочный старик Хоттабыч, а прикиду - любой глэм-рокер. Вместо того чтобы вечерами няньчить внуков, он предпочитает задавать ритм их ровесникам на танцполе, в свои 66 выкладываясь за вертушками на все 100% (смотрите видео).