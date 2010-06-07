Наводнения в Польше, Венгрии, Словакии

Торнадо в США полностью уничтожил десятки жилых домов

Мощные торнадо обрушились сразу на три американских штата. Под удар стихии попали Иллинойс, Мичиган и Огайо. Жертвами урагана стали, по меньшей мере, семь человек. Десятки - ранены.