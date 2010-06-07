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Наводнения в Польше, Венгрии, Словакии

07 июня 2010 11:55
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Наводнения в Польше, Венгрии, Словакии-1

Наводнения в Польше, Венгрии, Словакии-3

Наводнения в Польше, Венгрии, Словакии-5

Наводнения в Польше, Венгрии, Словакии-7

Наводнения в Польше, Венгрии, Словакии-9

Наводнения в Польше, Венгрии, Словакии-11

Наводнения в Польше, Венгрии, Словакии-13

Наводнения в Польше, Венгрии, Словакии-15

Наводнения в Польше, Венгрии, Словакии-17

Наводнения в Польше, Венгрии, Словакии-19

Наводнения в Польше, Венгрии, Словакии-21

# происшествия # Природные катаклизмы # Наводнение # Фотофакт

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