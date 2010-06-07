Наводнения в Польше, Венгрии, Словакии

Трагедия в Бобруйске. Десятиклассник одной из школ города стал жертвой пьяного дебошира. Местный 47-летний житель в состоянии алкогольного опьянения до смерти избил подростка.
В Мичигане из-за торнадо пришлось даже остановить работу АЭС.
Мощные торнадо обрушились сразу на три американских штата. Под удар стихии попали Иллинойс, Мичиган и Огайо. Жертвами урагана стали, по меньшей мере, семь человек. Десятки - ранены.
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