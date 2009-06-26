Наводнения в Европе

Затоплены сотни жилых домов. На севере Чехии из-за сильнейшего за последние годы наводнения введён режим чрезвычайной ситуации. Количество жертв стихии возросло до 10 человек. Есть пропавшие без вести. Затоплены сотни жилых домов. Ущерб оценивается миллионами евро.
Не менее серьезная ситуация — наводнение в Австрии. Наводнение в Австрии уже получило звание самого сильного за последние полвека. К большой воде готовятся в Праге и Германии.
А в Польском городе Мелец и без того тяжёлую ситуацию усугубил мощный смерч. Стихия срывала крыши домов, переворачивала автомобили. Известно об одном погибшем.