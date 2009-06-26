Наводнения в Европе

В центре Минска столкнулись два трамвая

Один вагон стоял на остановке «Проспект Независимости». В это время сзади в него стукнулся другой трамвай. Поначалу вагоновожатые решили, что никто не пострадал, и поехали дальше, но спустя минуту в кабину стали стучать пассажиры.