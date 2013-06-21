Наводнения и оползни в Индии. Погибли около 200 человек, более 30 тысяч эвакуированы

Новости Индии. В северной Индии – сильные наводнения и оползни. В результате разгула стихии погибли уже около 200 человек. Эвакуированы и размещены во временных лагерях более 30 тысяч местных жителей. В зоне бедствия и популярный среди туристов город Ришикеш, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В спасательной операции участвуют военные, пограничники, сотни полицейских и частные вертолеты.

Такая ситуация вызвала тревогу у экологов. Они заявляют, что бедствие в северных штатах достигло столь значительных масштабов из-за уменьшения площади лесов, плохо спланированного строительства дамб, возведения домов в местах, где возможны оползни.