Наводнения и оползни в Бразилии: число жертв достигло 64 человек

На юго-востоке страны несколько дней не прекращаются проливные дожди, размывая почвы тропических лесов.

Самый крупный обвал произошел в первый день нового года – на курортном острове Илья-Гранди мощный грязевой поток захлестнул престижный прибрежный отель. Рассчитанный на 50 человек, в праздники он был полон. На месте трагедии нашли 39 тел. Сейчас спасатели разбирают завалы в поисках остальных погибших и пострадавших, работает тяжелая техника, но родственники тех, кто был в гостинице, уже не верят в лучшее.

От стихии пострадало три штата, везде есть жертвы. Власти не исключают, что число погибших может удвоиться: пропавшими без вести считаются десятки человек, сообщает БЕЛТА.