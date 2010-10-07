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Наводнение во Вьетнаме: количество жертв достигло 50 человек

07 октября 2010 08:23
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Десятки людей пропали без вести. Больше всего от стихии пострадали центральные провинции.

За последние дни там выпало около 130 сантиметров осадков. Из строя выведены линии электропередачи и связи. Под водой — 70 тысяч домов и крестьянских хозяйств.

А в провинции Хатинь возникла угроза прорыва дамбы местной гидроэлектростанции. Свои дома вынуждены были покинуть свыше 20 тысяч жителей. В пострадавших районах уже развернуты спасательные и восстановительные работы. Помогают в борьбе со стихией и подразделения Вьетнамской народной армии.

# происшествия # Природные катаклизмы # Наводнение # Фотофакт

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