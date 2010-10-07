Наводнение во Вьетнаме: количество жертв достигло 50 человек

Десятки людей пропали без вести. Больше всего от стихии пострадали центральные провинции.

За последние дни там выпало около 130 сантиметров осадков. Из строя выведены линии электропередачи и связи. Под водой — 70 тысяч домов и крестьянских хозяйств.

А в провинции Хатинь возникла угроза прорыва дамбы местной гидроэлектростанции. Свои дома вынуждены были покинуть свыше 20 тысяч жителей. В пострадавших районах уже развернуты спасательные и восстановительные работы. Помогают в борьбе со стихией и подразделения Вьетнамской народной армии.