Наводнение во Франции: знаменитый курорт на Лазурном берегу терпит бедствие

В департаменте Вар от наводнения погибли уже 10 человек. Судьба четырех неизвестна.

В городе Драгиньян уровень воды на затопленных улицах превысил два метра. Эвакуированы свыше тысячи человек. Их разместили в центрах временного содержания.

Закрыт международный аэропорт в Тулоне. Остановлено движение на некоторых участках автострад. Без электричества временно остались тысячи домов.

Режим чрезвычайного положения был снят сегодня утром. Вода пошла на спад. Для юго-востока Франции это наводнение — самое масштабное за последние 12 лет.