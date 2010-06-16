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Наводнение во Франции: знаменитый курорт на Лазурном берегу терпит бедствие

16 июня 2010 11:07
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В департаменте Вар от наводнения погибли уже 10 человек. Судьба четырех неизвестна.

В городе Драгиньян уровень воды на затопленных улицах превысил два метра. Эвакуированы свыше тысячи человек. Их разместили в центрах временного содержания.

Закрыт международный аэропорт в Тулоне. Остановлено движение на некоторых участках автострад. Без электричества временно остались тысячи домов.

Режим чрезвычайного положения был снят сегодня утром. Вода пошла на спад. Для юго-востока Франции это наводнение — самое масштабное за последние 12 лет.

# происшествия # Природные катаклизмы # Фотофакт

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