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Наводнение в Южной Корее. По улицам Сеула проносятся бурные потоки воды и грязи

29 июля 2011 09:34
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Более 70 человек стали жертвами наводнений и оползней в центральной части Южной Кореи. Из-за сильнейших за последние полвека ливней в этом регионе реки вышли из берегов.

Из-за стихии закрыты многие мосты, парализовано дорожное движение, затоплены улицы, дороги, станции метро, подземные переходы и жилые районы столицы, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Разрушены и повреждены сотни домов. Без жилья остались тысячи людей.

Стихия затронула и Северную Корею — больше всего пострадали южные и восточные районы страны. Из затопленных районов города Хамхын на востоке страны вынуждены были эвакуироваться около шести тысяч жителей. О жертвах не сообщается.

# происшествия # Природные катаклизмы # Наводнение # Фотофакт

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