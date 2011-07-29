Наводнение в Южной Корее. По улицам Сеула проносятся бурные потоки воды и грязи

Более 70 человек стали жертвами наводнений и оползней в центральной части Южной Кореи. Из-за сильнейших за последние полвека ливней в этом регионе реки вышли из берегов.

Из-за стихии закрыты многие мосты, парализовано дорожное движение, затоплены улицы, дороги, станции метро, подземные переходы и жилые районы столицы, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Разрушены и повреждены сотни домов. Без жилья остались тысячи людей.

Стихия затронула и Северную Корею — больше всего пострадали южные и восточные районы страны. Из затопленных районов города Хамхын на востоке страны вынуждены были эвакуироваться около шести тысяч жителей. О жертвах не сообщается.