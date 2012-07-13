Наводнение в Вильнюсе: залиты автомобили, первые этажи зданий, переходы, уплыли столы и стулья кафе

Новости Литвы. Литовская столица приходит в себя после потопа. Сильные дожди обрушились на Вильнюс минувшим вечером, за короткое время превратив улицы города в бурлящие реки.

Потоки подхватывали столы и стулья летних кафе, заливали автомобили, первые этажи зданий, переходы. Некоторые водители пытались спасти свои машины, заезжали на газоны, и тут же застревали. Другие же пытались на свой страх и риск ехать по затопленным улицам далее. Но автомобили глохли и людям приходилось забираться на крыши и капоты и ждать помощи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ущерб от буйства стихии еще не известен, но очевидно, что он будет внушительным.