Наводнение в Украине: в Одессе и Белгород-Днестровском обесточены районы, остановлен транспорт, закрыты пляжи

Новости Украины. В Украине приступили к устранению последствий наводнений. Накануне от сильных дождей пострадали Одесса и Белгород-Днестровский. Жизнь в городах практически остановилась: обесточены ряд районов, практически не ходит общественный транспорт, проезжая часть завалена деревьями и ветками, сваленными шквалистыми ударами ветра.

Сейчас спасатели и коммунальные службы расчищают улицы, бригады энергетиков приступили к ремонтным работам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Одессе после наводнения власти закрыли все пляжи. Причина такого решения довольно проста: из-за сильного дождя в Черное море с городских улиц смыло много грязи. Медики опасаются, что купание может вызвать различные желудочные и кожные заболевания. Сотрудники санэпидем службы уже взяли пробы морской воды. Они будут готовы в течении трех дней, пляжи вновь откроют, если показатели будут в норме.