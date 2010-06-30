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Наводнение в Украине: сильные ливни спровоцировали оползни

30 июня 2010 08:56
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Стихия унесла жизни двух человек в Черновицкой области страны. В самом городе Черновцы подтоплены десятки домов, разрушен участок автомобильной трассы, прервано железнодорожное сообщение с Румынией. Все службы в усиленном режиме ликвидируют последствия стихии.Между тем, сегодня синоптики прогнозируют дожди, град и шквальный ветер в Прикарпатье, а также местами и в южных, центральных и восточных регионах Украины. В ряде западных регионов страны объявлено штормовое предупреждение.
# происшествия

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