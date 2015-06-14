Наводнение в Тбилиси: погибли более 10 человек, из зоопарка сбежали хищники, люди остались без крыши над головой

Новости Грузии. Грузинская столица минувшей ночью оказалась во власти непогоды. Ливень с ветром и градом на несколько часов захватил город. Река Вере в центре Тбилиси вышла из берегов и подтопила все жилые дома на прилегающей территории. Разрушены дороги и газопровод.



REUTERS/ Irakli Gedenidze

В нескольких районах начались оползни. По меньшей мере, десять человек погибли, есть пропавшие без вести.

В зоне затопления оказался зоопарк, оттуда сбежали хищные животные – волки, тигры, медведи. Они в прямом смысле разбрелись по городу. Из разных районов поступают сообщения о разгуливающих по улицам хищниках и млекопитающих. По последним данным, часть беглецов специалистам удалось отловить.





REUTERS/ Beso Gulashvili