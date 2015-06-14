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Наводнение в Тбилиси: погибли более 10 человек, из зоопарка сбежали хищники, люди остались без крыши над головой

14 июня 2015 13:35
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Новости Грузии.  Грузинская столица минувшей ночью оказалась во власти непогоды. Ливень с ветром и градом на несколько часов захватил город. Река Вере в центре Тбилиси вышла из берегов и подтопила все жилые дома на прилегающей территории.

Разрушены дороги и газопровод.

Наводнение в Тбилиси: погибли более 10 человек, из зоопарка сбежали хищники, люди остались без крыши над головой -1


REUTERS/ Irakli Gedenidze

В нескольких районах начались оползни. По меньшей мере, десять человек погибли, есть пропавшие без вести.

Наводнение в Тбилиси: погибли более 10 человек, из зоопарка сбежали хищники, люди остались без крыши над головой -4

В зоне затопления оказался зоопарк, оттуда сбежали хищные животные – волки, тигры, медведи. Они в прямом смысле разбрелись по городу. Из разных районов поступают сообщения о разгуливающих по улицам хищниках и млекопитающих. По последним данным, часть беглецов специалистам удалось отловить.


REUTERS/ Beso Gulashvili

Всего из зоопарка в результате наводнения сбежали более 30 зверей.

Социальные сети полнятся фотографиями, на которых изображены экзотические животные.

Стихия полностью уничтожила всю нижнюю часть зоопарка: там не осталось ни вольеров, ни зверей. Выжить удалось только тем, кто находился в верхней части, в основном это копытные, белые львы и леопарды.

Как информирует мэрия, в результате стихии без крыши над головой остались более 40 семей в центре Тбилиси.

# происшествия # Фотофакт # Наводнение в Тбилиси

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