Наводнение в Тбилиси: погибли более 10 человек, из зоопарка сбежали хищники, люди остались без крыши над головой
Новости Грузии. Грузинская столица минувшей ночью оказалась во власти непогоды. Ливень с ветром и градом на несколько часов захватил город. Река Вере в центре Тбилиси вышла из берегов и подтопила все жилые дома на прилегающей территории.
Разрушены дороги и газопровод.
REUTERS/ Irakli Gedenidze
В нескольких районах начались оползни. По меньшей мере, десять человек погибли, есть пропавшие без вести.
В зоне затопления оказался зоопарк, оттуда сбежали хищные животные – волки, тигры, медведи. Они в прямом смысле разбрелись по городу. Из разных районов поступают сообщения о разгуливающих по улицам хищниках и млекопитающих. По последним данным, часть беглецов специалистам удалось отловить.
REUTERS/ Beso Gulashvili
Всего из зоопарка в результате наводнения сбежали более 30 зверей.
Социальные сети полнятся фотографиями, на которых изображены экзотические животные.
Стихия полностью уничтожила всю нижнюю часть зоопарка: там не осталось ни вольеров, ни зверей. Выжить удалось только тем, кто находился в верхней части, в основном это копытные, белые львы и леопарды.
Как информирует мэрия, в результате стихии без крыши над головой остались более 40 семей в центре Тбилиси.