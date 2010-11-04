Наводнение в Таиланде: жертвами стали уже 107 человек

Этот удар стихии стал сильнейшим за последнее столетие. Наводнение сначала накрыло многие районы на севере и северо-востоке Таиланда, а затем обрушилось на юг страны.

Сейчас от внешнего мира отрезаны несколько десятков тысяч человек. В некоторых районах осадки прекратились, однако уровень затопления местами сохраняется на отметке в полтора-два метра. В районе бедствия организована масштабная спасательная операция. Солдаты военно-морских сил, сухопутных войск и авиации доставляют жителям продукты питания и медикаменты, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение» .