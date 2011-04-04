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Наводнение в Таиланде: затоплены тысячи населенных пунктов, начались оползни

04 апреля 2011 08:59
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Жертвами наводнения в Таиланде стали более 35 человек. Свыше сотни числятся пропавшими без вести. Затоплены тысячи населенных пунктов.

Без крова остались свыше миллиона жителей. Наиболее сильно от стихии пострадал юг страны.

В регионе нет электричества, не хватает пресной воды. Повреждены сельскохозяйственные угодья, жилые дома, больницы, школы. В некоторых районах зафиксированы оползни. Из зоны бедствия продолжается эвакуация туристов и местного населения.

МИД Беларуси рекомендует временно воздержаться от поездок в Таиланд,сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Наводнение в Таиланде: затоплены тысячи населенных пунктов, начались оползни-1

Наводнение в Таиланде: затоплены тысячи населенных пунктов, начались оползни-3

Наводнение в Таиланде: затоплены тысячи населенных пунктов, начались оползни-5

Наводнение в Таиланде: затоплены тысячи населенных пунктов, начались оползни-7

Наводнение в Таиланде: затоплены тысячи населенных пунктов, начались оползни-9

Наводнение в Таиланде: затоплены тысячи населенных пунктов, начались оползни-11

 

Наводнение в Таиланде: затоплены тысячи населенных пунктов, начались оползни-14

Наводнение в Таиланде: затоплены тысячи населенных пунктов, начались оползни-16

Наводнение в Таиланде: затоплены тысячи населенных пунктов, начались оползни-18

Наводнение в Таиланде: затоплены тысячи населенных пунктов, начались оползни-20

Наводнение в Таиланде: затоплены тысячи населенных пунктов, начались оползни-22

Наводнение в Таиланде: затоплены тысячи населенных пунктов, начались оползни-24

Наводнение в Таиланде: затоплены тысячи населенных пунктов, начались оползни-26

# происшествия # Природные катаклизмы # Фотофакт

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