Наводнение в Таиланде вызвало акции протеста: правительство просит население пожертвовать своим имуществом ради спасения предприятий Бангкока

20 центральных районов Бангкока пока не затопило из-за того, что воду сдерживают дамбы. Однако в результате этого топит другие районы Бангкока. Ночью разъяренные жители затопленных восточных районов Бангкока пытались сами разобрать дамбу. После переговоров с ними правительство приоткрыло шлюзовые двери на 80 сантиметров, хотя демонстранты требовали открыть их не менее, чем на полтора метра. Но руководство города сообщило, что в таком случае Бангкок будет затоплен полностью вместе с промышленными районами. Правительство просит людей пожертвовать свои имуществом. В настоящий момент шлюзы охраняются военными и полицией.
В общей сложности 427 человек были признаны погибшими и два человека пропали без вести в результате наводнения в Таиланде, которое длится около трех месяцев. Столько же понадобится на восстановление экономики, сообщает ctv.by.Поток туристов в страну существенно сократился, несмотря на то, что курорты Таиланда мощным наводнением не затронуты.