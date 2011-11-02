Наводнение в Таиланде вызвало акции протеста: правительство просит население пожертвовать своим имуществом ради спасения предприятий Бангкока

Наводнение в Таиланде, длящееся уже 3 месяца, затронуло следующие 26 провинций из 76: Phichit, Phitsanulok, Nakhon Sawan, Uthai Thani, Chai Nat, Singburi, Angthong, Ayutthaya, Lopburi, Saraburi, Suphanburi, Nakhon Pathom, Pathum Thani, Nonthaburi, Samut Sakhon, Ubon Ratchathani, Khon Kaen, Si Sa Ket, Surin, Roi Et, Mahasarakham, Kalasin, Chachoengsao, Nakhon Nayok, Prachinburi и Bangkok. Об этом сообщает bangkokpost.com. В них все еще сложная ситуация.

20 центральных районов Бангкока пока не затопило из-за того, что воду сдерживают дамбы. Однако в результате этого топит другие районы Бангкока. Ночью разъяренные жители затопленных восточных районов Бангкока пытались сами разобрать дамбу. После переговоров с ними правительство приоткрыло шлюзовые двери на 80 сантиметров, хотя демонстранты требовали открыть их не менее, чем на полтора метра. Но руководство города сообщило, что в таком случае Бангкок будет затоплен полностью вместе с промышленными районами. Правительство просит людей пожертвовать свои имуществом. В настоящий момент шлюзы охраняются военными и полицией.

В общей сложности 427 человек были признаны погибшими и два человека пропали без вести в результате наводнения в Таиланде, которое длится около трех месяцев. Столько же понадобится на восстановление экономики, сообщает ctv.by.

Поток туристов в страну существенно сократился, несмотря на то, что курорты Таиланда мощным наводнением не затронуты.